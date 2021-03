Unibail-Rodamco-Westfield : retour de papier

(Boursier.com) — Alors que Xavier Niel continue de monter au tour de table d'Unibail-Rodamco-Westfield, le titre revient en arrière de 2,3% à 71,85 euros ce mercredi sur des prises de profits. Oddo BHF en attendant a porté son objectif de cours de 70 à 90 euros en passant à 'surperformer'... Les récents franchissements de seuils résultent de l'acquisition d'actions sur le marché, le cap des 11% du capital ayant été dépassé. Rappelons que l'homme d'affaires et entrepreneur avait surpris en octobre dernier en annonçant avoir acquis d'entrée de jeu 4,1% du capital d'URW dans le cadre d'un consortium d'investisseurs européens conduit avec Léon Bressler, l'ancien patron de la foncière...

La foncière, dont les résultats 2020 ont grandement souffert de la pandémie de coronavirus, a décidé de suspendre le paiement d'un dividende pour les exercices 2020, 2021 et 2022. La direction a évoqué l'impact de la pandémie sur les résultats du groupe en 2020, l'incertitude persistante quant à l'environnement opérationnel en 2021 et à son impact sur les résultats d'URW, ainsi que son engagement à se désendetter...

Unibail, dont l'endettement brut s'élevait à 26,4 milliards d'euros fin décembre, cherche à céder des actifs et à obtenir de nouvelles lignes de crédit à long terme afin de refinancer les échéances de remboursement à venir. La société a publié récemment un résultat net courant annuel de 1,06 milliard d'euros, en baisse de 40%, en raison notamment des fermetures des magasins situés dans son parc immobilier...