Unibail-Rodamco-Westfield renforce son management

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield (URW) a annoncé la nomination de Christi Karandikar au poste de Directeur Général Exécutif, Group People Officer et membre du Comité Exécutif.

Christi Karandikar apporte une expérience internationale à ce poste, pour avoir occupé le poste de vice-président exécutif des ressources humaines américaines chez URW depuis 2019, et des postes mondiaux au sein du groupe Warner Media et de la société multinationale de services professionnels Accenture.

Relevant de Sylvain Montcouquiol dans son nouveau poste de directeur des ressources et du développement durable, Christi Karandikar déménagera à Paris pour aider à diriger la transformation continue d'URW en mettant l'accent sur l'engagement des employés, la diversité et l'inclusion, le recrutement de talents, et l'évolution de ses bureaux d'entreprise et le travail flexible.