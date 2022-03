Unibail-Rodamco-Westfield rempile avec Clear Channel

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield (URW) a annoncé aujourd'hui la prolongation de son contrat média avec Clear Channel France. Clear Channel est l'opérateur de plus de 600 écrans numériques d'affichage extérieur d'URW, y compris des écrans grand format, des 'totems' numériques et imprimés dans ses 20 centres commerciaux français, qui accueillent plus de 185 millions de visites de clients chaque année. L'accord de 8 ans augmentera les résultats d'URW grâce à une meilleure part des revenus et à de nouvelles solutions innovantes, alors qu'URW reprend la propriété de certains de ses actifs publicitaires dans les centres français. Ces actifs continueront d'être gérés par Clear Channel, le leader mondial de la communication extérieure qui opère dans plus de 20 pays, Clear Channel France étant le plus grand marché du groupe en Europe.

Avec plus de 1 700 écrans numériques dans ses centres européens, URW possède l'une des plus grandes plateformes de publicité extérieure numérique sur le continent, revendique le groupe.