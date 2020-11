Unibail-Rodamco-Westfield publie ses comptes trimestriels

Unibail -Rodamco-Westfield publie un bénéfice récurrent ajusté par action ("AREPS") de 6,57 euros pour les 9 premiers mois de 2020 sur fond de reprise de la fréquentation ces derniers mois. Les nouvelles restrictions en place en Europe pourraient toutefois affecter la reprise et les résultats du quatrième trimestre, souligne le groupe.

Parmi les données chiffrées à retenir :

Taux de collecte : 95% au T1, 52% au T2 et 79% au T3, dont 91% en Europe continentale.

Cessions : 0,6 MdE réalisé sur le plan RESET de 4 MdsE, avec la signature de la cession du bureau SHiFT à prime par rapport à la valeur comptable.

Coût moyen de la dette : 1,8%.

Réévaluation du portefeuille à périmètre constant (Lfl) depuis le 31/12/2019 : -7,6% (-2,7% au T3-2020).

Valeur nette de réintégration EPRA ("EPRA NRV") : 180,90 euros/action.

Pipeline de développement ramené à 5,4 MdsE (-2,9 MdsE vs 31/12/2019).

LTV : 42,5% (41,9% pro-forma pour le produit de la cession de SHiFT).

Prévisions 2020

Le groupe publie les prévisions chiffrées suivantes :

AREPS de 7,20 à 7,80 euros ; Retail NRI : entre -25% et -30% en comptabilité de caisse, -18% à -23% en IFRS.

Guidance 2021 LFL Retail NRI : entre +10% et +20% vs 2020 en comptabilité de caisse, globalement stable en IFRS

Dividendes en numéraire plafonnés à 250 ME pour 2020 et 2021

Plan RESET de plus de de 9 MdsE annoncé le 16 septembre pour renforcer le bilan et assurer un accès ininterrompu aux marchés du crédit.

Christophe Cuvillier, Directeur général du groupe a déclaré :

"La reprise s'est accélérée jusqu'en septembre, tous les centres européens du Groupe étant ouverts et les restrictions principalement levées aux États-Unis, sauf en Californie, et la fréquentation et les ventes aux locataires ont continué de se redresser. Les taux de collecte se sont considérablement améliorés à 79%, avec l'Europe continentale à 91%. Les négociations avec les locataires ont également bien progressé et sont désormais achevées à 72%.

Nous avons franchi une étape clé dans notre programme de cession de 4 MdsE, avec la signature, le 12 octobre, d'un accord de vente de l'immeuble de bureaux SHiFT au-dessus de sa valeur comptable.

En octobre, une augmentation inquiétante des infections au COVID-19 a conduit à un retour des restrictions gouvernementales, y compris de nouveaux verrouillages, ajoutant ainsi davantage d'incertitude. Ces défis extraordinaires réaffirment la nécessité du plan RESET de plus de 9 MdsE du Groupe, pour renforcer immédiatement la structure du capital et réduire les risques.

Compte tenu des nouvelles mesures restrictives en place et de leur impact sur les activités du groupe, URW prévoit actuellement que son AREPS 2020 se situera entre 7,20 et 7,80 euros par action. Pour 2021, le groupe s'attend à ce que le NRI retail à périmètre constant croisse de +15 à +20% en cash par rapport à celui attendu pour 2020. Je tiens à remercier nos formidables équipes. Ils travaillent sans relâche depuis mars pour aider l'URW à surmonter cette situation sans précédent".