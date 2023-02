Unibail-Rodamco-Westfield : publication bien accueillie

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield gagne du terrain (+2% à 63 euros) après des résultats 2022 plus robustes que prévu. L'exploitant de centres commerciaux a dégagé l'an passé un résultat net récurrent de 1,34 milliard d'euros , en hausse de 33,2%, un EBITDA de 2,2 MdsE (+30,2%) et un résultat net récurrent ajusté par action de 9,31 euros, en progression de 34,7%, contre un consensus de 9,12 euros. Cette année, le RNRAPA est anticipé entre 9,30 et 9,50 euros, reflétant une performance opérationnelle sous-jacente constante.

Commentant les résultats, Jean-Marie Tritant, directeur général, a déclaré : "URW a réalisé d'excellents résultats financiers en 2022, confirmant la fin de tout impact du Covid sur notre activité. En particulier, les revenus des locataires et la perception des loyers sont revenues aux niveaux d'avant la pandémie et nous avons amélioré de manière constante les paramètres d'exploitation dans toutes les régions".

RBC ('sous-performer') affirme que les résultats globaux semblent relativement positifs par rapport aux attentes, bien qu'il y ait probablement des questions sur la durabilité d'une si petite baisse de la valeur des propriétés.