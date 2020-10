Unibail-Rodamco-Westfield : Proxinvest recommande aux actionnaires d'URW de voter en faveur de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — URW annonce aujourd'hui que le cabinet de conseil Proxinvest a recommandé aux actionnaires d'URW de voter "POUR" l'augmentation de capital de 3,5 MdsE soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui se tiendra le 10 novembre prochain, "élément essentiel de la Plan de RESET du Groupe".

"Le soutien de Proxinvest valide encore la décision du Groupe d'aller de l'avant avec une solution prudente et immédiate pour renforcer le bilan du Groupe dans un environnement volatil et incertain, tout en préservant la flexibilité du Groupe pour l'avenir. La mise en oeuvre de l'ensemble du plan de RÉINITIALISATION est la seule proposition responsable pour garantir au Groupe un accès sans restriction aux marchés du crédit dans les années à venir, et l'augmentation de capital proposée est essentielle pour redimensionner immédiatement la structure du capital du Groupe".

Le Conseil de Surveillance et le Directoire d'URW réitèrent leur recommandation unanime et forte à tous les actionnaires de voter "POUR" les résolutions 1, 2 et 3 du plan RESET et les résolutions A, B et C "CONTRE" lors de l'assemblée générale extraordinaire du Groupe...