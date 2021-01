Unibail-Rodamco-Westfield présente un conseil d'administration élargi

Unibail-Rodamco-Westfield présente un conseil d'administration élargi









(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield (URW) présente son conseil d'administration élargi. Outre Jean-Marie Tritant, Directeur Général et Président du conseil d'administration, et Fabrice Mouchel, Directeur Financier (CFO), le conseil intégrera deux nouveaux membres.

Olivier Bossard, Chief Investment Officer (CIO), sera en charge de piloter l'effort de désendettement du Groupe par les cessions, ainsi que de piloter la stratégie de création de valeur basée sur une allocation ciblée des ressources.

Astrid Panosyan, Chief Resources Officer (CRO), dirigera la transformation organisationnelle du Groupe pour accroître rapidement son efficacité et son efficience, tout en concentrant ses ressources sur ses activités essentielles et en continuant à diriger la stratégie RSE "Better Places 2030" d'URW.

Le nouveau conseil d'administration dirigera de manière plus décentralisé avec des régions habilitées et un centre d'entreprise simplifié. Quatre nouvelles régions européennes élargies et les États-Unis seront habilités à fonder leurs opérations sur la dynamique du marché et les clients locaux, ainsi qu'à créer de la valeur. Ils seront chacun dirigés par un Chief Operating Officer (COO) régional, rattaché à Jean-Marie Tritant, CEO. Les régions dirigeront de nouveaux Centres d'Excellence (CdE) destinés à servir l'ensemble du groupe. Aligné sur cette nouvelle configuration, le centre corporatif se concentrera principalement sur l'allocation stratégique des ressources et le suivi des performances.

En tant que CFO, Fabrice Mouchel sera en charge d'adapter la fonction finance à la nouvelle organisation afin de renforcer les capacités de contrôle du Groupe et de suivre efficacement les performances d'URW.

Michel Dessolain est nommé Chief Customer Officer (CCO), supervisant le marketing stratégique, l'innovation, la data, le marketing digital et les nouveaux revenus. En attendant qu'un CCO permanent rejoigne le groupe au cours de l'année, il structurera cette nouvelle fonction et apportera de nouvelles compétences pour faire d'Unibail une entreprise plus orientée vers le client, le numérique et la data et exploiter la croissance future.

Le conseil d'administration sera également soutenu par un Comité Exécutif.

Avec des régions habilitées opérant à proximité de leurs marchés et un centre d'entreprise simplifié, la nouvelle organisation reflète l'ambition d'URW d'être un groupe concentré, agile et tourné vers l'avenir.