Unibail-Rodamco-Westfield présente sa trajectoire 2024 et au-delà...

(Boursier.com) — Le Directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield va partager aujourd'hui avec le marché sa trajectoire jusqu'en 2024 et au-delà, "un plan qui va renforcer le coeur de métier du Groupe, générera de nouveaux revenus et libérera la valeur de ses actifs".

Après l'achèvement de son programme complet de désendettement, qui comprend la réduction radicale de l'exposition financière aux États-Unis en 2022 et 2023, URW émergera comme un 'pure player' européen avec un portefeuille d'actifs de haute qualité et très performants situés dans les régions les plus riches du continent, villes et zones de chalandise.

Le NRI de détail européen représentera la grande majorité des revenus d'URW et devrait revenir aux niveaux pré-COVID sur une base de taux d'exécution en 2023 avec plein effet en 2024. Avec la reprise de l'activité 'Convention & Exhibition' ce plan vise un retour de l'EBITDA du Groupe pour l'Europe aux niveaux de 2019 en 2024. URW rétablira un dividende durable à partir de l'exercice 2023 conformément au cadre d'allocation de capital discipliné de l'entreprise.

"Le portefeuille européen inégalé d'URW fournit également une plate-forme unique pour générer d'importants nouveaux revenus à partir de la publicité, de l'expérience de marque et des données en transformant les 550 millions de visites annuelles d'URW en 2021 en audiences qualifiées très appréciées par les marques" poursuit la direction. Les investissements d'URW dans les actifs médias et les capacités de données généreront 75 millions d'euros de revenus nets annuels d'ici 2024, soit une augmentation de 45 millions d'euros par rapport à 2021, avec un fort potentiel de croissance au-delà de l'horizon du plan.

URW libérera la valeur inexploitée des actifs grâce à un développement ciblé et durable à usage mixte, en mettant l'accent sur les opportunités résidentielles. Cela inclut la livraison de 2 milliards d'euros du pipeline engagé d'ici la fin de 2024 qui générera un NRI stabilisé de 125 millions d'euros.

URW a également identifié jusqu'à 2,4 millions de m(2) d'opportunités de développement, avec l'objectif d'ajouter 1 milliard d'euros au pipeline contrôlé du groupe d'ici 2024. URW conservera une totale flexibilité quant à la manière et au moment de lancer ces nouveaux projets et déploiera des dépenses de pré-développement limitées dans les trois prochaines années.

URW confirme être sur la bonne voie pour respecter les engagements leaders du secteur dans sa stratégie ESG Better Places 2030 et annoncera une mise à jour en 2023, dans le but de renforcer les engagements de décarbonisation du groupe.