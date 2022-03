(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield poursuit la rationalisation de son portefeuille régional américain avec la vente du site de 14 hectares de l'ancien "Promenade Mall", situé dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, à un groupe d'entreprises privées investisseurs.

URW possède et exploite les destinations phares adjacentes Westfield Topanga & The Village. "Cette transaction démontre le potentiel important d'investissements alternatifs dans et autour des actifs de la société, dont URW peut tirer parti pour soutenir ses efforts de désendettement" commente le groupe.

Le prix de vente de 150 M$ (à 100%, part URW 55%) reflète une prime de 60% par rapport à la dernière expertise.