Unibail-Rodamco-Westfield : objectifs confirmés

(Boursier.com) — Bon début d'année pour Unibail-Rodamco-Westfield qui confirme sa guidance 2022. Le géant de l'immobilier commercial a enregistré un chiffre d'affaires de 734,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 34,2%. Les revenus locatifs bruts (IFRS) ont atteint 540 ME contre 388 ME un an plus tôt. Le recouvrement des loyers atteint 93% et devrait continuer à s'améliorer à mesure que les conditions d'exploitation se normalisent.

Le management confirme ses prévisions d'un AREPS (résultat net récurrent par action ajusté) 2022 de 8,20 à 8,40 euros par action. Il continue à surveiller de près l'impact potentiel de la situation économique et géopolitique générale sur ses marchés.