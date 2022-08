Unibail-Rodamco-Westfield : nouvelle cession aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield a finalisé la vente du centre commercial Westfield Santa Anita à Arcadia, en Californie, à un investisseur immobilier commercial établi qui possède d'autres actifs de vente au détail dans le sud de la Californie. Le prix de vente de 537,5 millions de dollars (à 100%, part URW 49%), financé par l'investisseur par une combinaison de capitaux propres et de nouvelles dettes, reflète un rendement initial net inférieur à 6% et une décote de 10,7% par rapport à la dernière évaluation non affectée.

La vente de Santa Anita s'inscrit dans le cadre du vaste programme de désendettement du Groupe qui comprend la réduction radicale de son exposition financière aux États-Unis. Au total, URW a réalisé 0,9 Md$ (part URW) de cessions aux États-Unis depuis 2021, dont Westfield Santa Anita, le site de l'ancien Promenade Mall (San Fernando Valley, CA), l'immeuble résidentiel Palisade (San Diego, CA) et le transfert de propriété de cinq autres propriétés régionales. En Europe, URW a déjà réalisé 3,2 MdsE (part URW) de cessions sur son objectif de 4 MdsE.