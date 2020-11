Unibail-Rodamco-Westfield : modalités de tenue de l'Assemblée générale

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield SE informe ses actionnaires que, dans le cadre des mesures de confinement, d'interdiction des rassemblements et de fermeture des établissements recevant du public pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'Assemblée générale mixte du 10 novembre se tiendra exceptionnellement au siège social de la société, à Paris, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct sur le site internet de la société le 10 novembre 2020 à compter de 9h (heure de Paris), dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale. La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès sur le site de la société.

Les actionnaires sont invités à voter ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à toute personne, à distance, préalablement à l'Assemblée générale :

- soit par internet sur la plateforme de vote sécurisée VotAccess, disponible via Planetshares (https://planetshares.bnpparibas.com) ou par le site de leur teneur de compte. Elle sera ouverte jusqu'au 9 novembre 2020 à 15h (heure de Paris) ;

- soit par voie postale en utilisant le formulaire de vote disponible sur le site internet de la société à envoyer à BNP Paribas Securities Services (CTO Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 93761 Pantin Cedex). Les formulaires doivent être réceptionnés au plus tard le 7 novembre (accompagnés de l'attestation de participation pour les actionnaires au porteur).

L'Assemblée Générale se tenant hors la présence des actionnaires, il ne sera pas possible de demander une carte d'admission. En conséquence, les cartes d'admission déjà délivrées ne sont plus valables. Les actionnaires ayant déjà demandé une carte d'admission pour assister à l'Assemblée générale peuvent changer de mode de participation en retournant un formulaire de vote à l'adresse email suivante : paris.bp2s.gis.assemblees@bnpparibas.com, au plus tard le 7 novembre.

Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société pour toute précision concernant la tenue et les modalités de vote à cette Assemblée.

Afin de favoriser le dialogue actionnarial et en complément du dispositif légal de questions écrites, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l'Assemblée Générale selon les instructions indiquées sur le site internet de la société. Les actionnaires sont invités à privilégier l'envoi de leurs éventuelles questions écrites par email à l'adresse dédiée : generalmeeting2020@urw.com, en y joignant une attestation d'inscription en compte pour que la question soit prise en compte. Au regard du contexte actuel, la date limite de dépôt des questions écrites sera exceptionnellement repoussée au 8 novembre 2020 (inclus).