Unibail-Rodamco-Westfield : les actionnaires se retrouveront au Palais des Congrès

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield SE se réunira au Palais des Congrès de Paris, le mercredi 11 mai 2022 à 10h30.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale du site internet de la société, qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée et le Document d'Enregistrement Universel 2021 sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site internet à la rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.