Unibail-Rodamco-Westfield : l'amélioration de l'activité se confirme au T3

(Boursier.com) — La réouverture en Europe continentale favorise la poursuite de la reprise de l'activité d'Unibail-Rodamco-Westfield, tandis que la reprise aux États-Unis s'est accélérée au troisième trimestre. Au total, la collecte des loyers s'est améliorée à 88% pour le T3, contre 78% pour le T1 et 80% pour le T2.

La vacance globale redescend au T3 à 7,9% (vs 8,3% au FY-20 et 8,9% au S1-2021) avec une forte amélioration aux États-Unis de 14% à 11,8% et une vacance également en baisse en Europe continentale à 4,9% (vs 5% au S1-2021) et au Royaume-Uni à 11,8% (vs 12,2%). Le chiffre d'affaires d'URW sur les 9 premiers mois de 2021 s'élève à 1.981 ME, en baisse de 16,5% sur un an, reflétant principalement l'impact de la crise sanitaire, notamment les restrictions appliquées au premier semestre, et l'impact des cessions.

La poursuite de la rationalisation du portefeuille américain est actée. Le Résultat Récurrent Ajusté par Action de l'exercice 2021 devrait être d'au moins 6,75 euros, légèrement supérieur à 2020, ajusté des cessions.

Commentant ces résultats, Jean-Marie Tritant, Directeur Général du groupe a déclaré : "Depuis la réouverture de tous nos centres et malgré certaines restrictions en cours, nous avons constaté une nette reprise de l'activité au troisième trimestre (...) Ce retour d'activité a permis une amélioration importante de la perception des loyers, une activité locative soutenue et une baisse de la vacance. URW a également poursuivi la rationalisation de son portefeuille américain par le Groupe, y compris la cession de l'actif résidentiel Palisade.

En Europe, nous avons désormais atteint 1,8 MdE sur l'objectif du programme de cession de 4 MdsE.

Compte tenu de la dynamique positive du T3, de la levée progressive des restrictions et de la progression continue des programmes de vaccination, le groupe s'attend à ce que le T4 reflète un retour continu vers des niveaux plus normaux d'activité pré-COVID, permettant à nos locataires de saisir la clé période d'échange de vacances. Avec une visibilité pour le reste de l'année désormais améliorée, URW s'attend à un résultat courant ajusté annuel d'au moins 6,75 euros par action, légèrement supérieur à 2020, ajusté des cessions.

Nous présenterons au marché une vision à plus long terme lors d'une journée des investisseurs prévue le 30 mars 2022, axée sur la croissance durable de notre portefeuille de base d'actifs de haute qualité dans les meilleurs emplacements et le public unique qui fréquente nos centres, comprenant plus de un milliard de visites chaque année".