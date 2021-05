Unibail-Rodamco-Westfield : Jérémy Desprets, nommé Directeur du centre de shopping Westfield Euralille

Crédit photo © Westfield

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield annonce la nomination de Jérémy Desprets à la Direction du centre Westfield Euralille à Lille. Il était précédemment Directeur du centre de shopping Westfield Forum des Halles, à Paris. Il succède à Sophie Deville, qui prend la direction du centre V2 à Villeneuve d'Ascq.

Né en 1980 à Tourcoing (métropole lilloise), diplômé de SKEMA Business School, Jérémy Desprets débute sa carrière en Asie dans le secteur du tourisme et de la restauration. En 2010, il intègre le Groupe Unibail-Rodamco-Westfield en tant que Directeur de Cité Europe et de l'Usine Côte d'Opale, à Calais. Il occupera ensuite le poste de Directeur à Confluence (Lyon) et Aéroville (région parisienne) avant d'être nommé en 2016 à la tête de Westfield Forum des Halles. Il a pour mission de faire du centre une référence shopping, culture et loisirs au coeur de la capitale et prend part au lancement de la marque Westfield.

Aujourd'hui à la tête du centre Westfield Euralille, Jérémy Desprets a pour ambition de poursuivre la dynamique engagée en septembre 2019 avec le déploiement de la marque Westfield. Il accompagnera la réouverture du centre et la reprise d'activité de ses commerçants, après plus de 3 mois de fermeture, en développant de nouveaux services et l'implantation de marques premium.