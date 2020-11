Unibail-Rodamco-Westfield : Jean-Marie Tritant prend les commandes

Unibail-Rodamco-Westfield : Jean-Marie Tritant prend les commandes









(Boursier.com) — Le conseil de surveillance du groupe a nommé mercredi Jean-Marie Tritant à la présidence de son directoire en remplacement de Christophe Cuvillier, scellant la victoire des actionnaires minoritaires Léon Bressler et Xavier Niel.

En désaccord avec la stratégie menée par le management, les deux investisseurs appelaient depuis le 15 octobre dernier les actionnaires à voter contre le plan de renforcement financier initié par la direction, qui prévoyait notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. L'appel a bien été reçu puisque les actionnaires d'URW ont rejeté, la semaine dernière, le projet de résolution concernant l'augmentation de capital et ont dans le même temps approuvé l'entrée au Conseil d'administration de Léon Bressler et de Xavier Niel.

Les changements ne se sont pas fait attendre puisque lors du premier Conseil de Surveillance suivant l'AGM (tenu vendredi), en présence des trois nouveaux administrateurs élus (Léon Bressler, Mme Susana Gallardo et Xavier Niel), le Conseil a nommé Léon Bressler en qualité de Président avec effet immédiat. Il remplace Colin Dyer qui a démissionné mais reste membre du Conseil. M. Jacques Stern, Vice-Président, Mme Jacqueline Tammenoms Bakker, Mme Sophie Stabile et M. Philippe Collombel ont également démissionné de leur mandat d'administrateur. Susana Gallardo a été nommée en tant que membre du comité de gouvernance et de nomination et Xavier Niel en tant que membre du comité des rémunérations.