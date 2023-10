Unibail-Rodamco-Westfield : guidance relevée et note favorable d'analyste dopent le titre

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Unibail-Rodamco-Westfield s'adjuge 2,8% à 44,4 euros en cette fin de semaine. La foncière bénéficie du rehaussement de sa guidance annuelle ainsi que d'un coup de pouce d'Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 55 euros. Les chiffres publiés par la société pour les neuf premiers mois de l'année traduisent la poursuite d'une reprise post-crise sanitaire toujours très bien orientée, qui inclut une croissance organique de 11,5% yoy de ses revenus locatifs bruts, en ligne avec la tendance observée au premier semestre, et une bonne capacité à facturer l'inflation auprès de ses locataires, affirme l'analyste. Pour 2023, URW table dorénavant sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) égal à " au moins 9,50 euros " étant donné une très performance opérationnelle sur 9 mois.

Le courtier estime ainsi que le titre présente un point d'entrée intéressant alors que la dynamique opérationnelle est particulièrement forte. Le titre se traite en effet à seulement 4,4x le CF 23e vs 9,3x pour Klépierre et à 0,39x l'EPRA NTA 23e vs 0,75x pour Klépierre. Par ailleurs, le rétablissement d'un dividende sur 2023 pourrait, dans le cadre d'un scénario optimiste mais pas encore central, constituer un catalyseur sur le titre début 2024 en fonction notamment de la valorisation des actifs à fin 2023 et les cessions qui pourraient être réalisées d'ici là.