Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 janvier 2021 à l'AMF, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en hausse, le 1er janvier 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Unibail-Rodamco-Westfield SE. The Goldman Sachs Group détient indirectement par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, 9.246.540 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE représentant autant de droits de vote, soit 6,68% du capital et des droits de vote. Ces participations se répartissent comme suit...

- Goldman Sachs International :4,09% du capital et des droits de vote

- Goldman Sachs & Co. LLC : 2,5% du capital et des DDV

- Goldman Sachs Financial Markets Pty Ltd : 0,05% du capital et des DDV

- Goldman Sachs Asset Management, L.P : 0,03% du capital et des DDV

- Goldman Sachs Asset Management International : ns

- Total The Goldman Sachs Group, Inc : 6,68% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Unibail-Rodamco-Westfield SE hors marché au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.

Au titre du code de commerce, Goldman Sachs a précisé détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, 3.732.770 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE (prises en compte dans la détention par assimilation) au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Unibail-Rodamco-Westfield SE et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat. Par ailleurs, le déclarant a précisé détenir 253.446 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE réparties comme suit (prises en compte dans la détention par assimilation) :

- une option d'achat, à dénouement physique, exerçable à tout moment jusqu'au 16 décembre 2022, donnant droit par exercice au prix de 120 euros par action à 75.000 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE ;

- une option de vente, à dénouement physique, exerçable à tout moment jusqu'au 17 décembre 2021, donnant droit par exercice au prix de 120 euros par action à la cession de 50.000 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE ;

- une option d'achat, à dénouement physique, exerçable à tout moment jusqu'au 17 décembre 2021, donnant droit par exercice au prix de 88 euros par action à 50.000 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE ;

- une option de vente, à dénouement physique, exerçable à tout moment jusqu'au 10 juin 2021, donnant droit par exercice au prix de 90 euros par action à la cession de 39.223 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE ; et

- une option d'achat, à dénouement physique, exerçable à tout moment jusqu'au 10 juin 2021, donnant droit par exercice au prix de 160,25 euros par action à 39.223 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE.

Au titre du code de commerce et du règlement général, Goldman Sachs a précisé détenir 4.409.094 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE réparties comme suit : (prises en compte dans la détention par assimilation) :

- 4.157.725 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE au titre de 71 contrats "Credit For Difference" à dénouement en espèces, exerçables entre le 26 novembre 2021 et le 31 décembre 2030;

- 251.369 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE INC au titre de 45 contrats "Equity Swap" à dénouement en espèces, exerçables entre le 14 janvier 2021 et le 22 mai 2023.