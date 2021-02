Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs fait le point sur ses positions

Crédit photo © Mairie de Paris

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 février à l'AMF, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc a déclaré avoir franchi en baisse, le 27 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Unibail-Rodamco-Westfield SE. Elle détient indirectement par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, 3.625.878 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE représentant autant de droits de vote, soit 2,62% du capital et des droits de vote de la société Unibail-Rodamco-Westfield. Ils se répartissent comme suit...

- Goldman Sachs & Co. LLC : 3.076.238 actions, soit 2,22% du capital et des droits de vote

- Goldman Sachs International : 448.960 actions, soit 0,32% du capital et des DDV

- Goldman Sachs Financial Markets Pty Ltd : 56.918 actions, soit 0,04% du capital et des DDV

- Goldman Sachs Asset Management LP : 43.156 actions, soit 0,03% du capital et des DDV

- Goldman Sachs Asset Management International : 606 actions

Total The Goldman Sachs Group, Inc : 3.625.878 actions, soit 2,62% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Unibail-Rodamco-Westfield SE détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique.

Au titre du code de commerce, The Goldman Sachs Group a précisé détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, 2.112.981 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE (prises en compte dans la détention par assimilation) au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Unibail-Rodamco-Westfield SE et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.

Au titre du code de commerce et du règlement général, The Goldman Sachs Group a précisé détenir 58.050 actions Unibail-Rodamco-Westfield SE déjà prises en compte dans la détention par assimilation résultant de la détention de 15 contrats "equity swap" à dénouement en espèces, exerçables entre le 15 février 2021 et le 27 janvier 2023.