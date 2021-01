Unibail-Rodamco-Westfield finalise la cession de l'immeuble SHiFT

(Boursier.com) — Suite à un accord conclu le 12 octobre 2020, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la finalisation de la cession de l'immeuble de bureaux SHiFT, situé à Issy-les-Moulineaux en région parisienne, à ??un consortium d'institutions françaises acheteurs (Primonial REIM, La Française et EDF Invest). Le Prix de Cession de la transaction est de 620 ME.

URW a été conseillé par Ginisty & Associés et Lacourte Raquin Tatar, et les acheteurs ont été conseillés par Fairway, Allez & Associés et Kramer Levin.