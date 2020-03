Unibail-Rodamco-Westfield fait le point sur le marché concernant l'impact de COVID-19

(Boursier.com) — La crise du COVID-19 continue d'évoluer rapidement et ces derniers jours, plusieurs gouvernements sur les marchés où opère Unibail-Rodamco-Westfield ("URW") ont pris des mesures pour contenir la propagation du virus. "Ces mesures auront un impact sur les opérations du Groupe".

L'URW se concentre désormais principalement sur la protection de la santé et de la sécurité de ses employés, locataires et visiteurs, et le groupe surveille attentivement les dernières directives sanitaires publiées par l'Organisation mondiale de la santé, les gouvernements nationaux, régionaux et locaux et adapte ses opérations en conséquence.

À cette date, les autorités locales ont exigé la fermeture de tous les magasins non essentiels en France, en Espagne, en Pologne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie. Ainsi, les centres commerciaux du Groupe sur ces marchés sont substantiellement fermés (les supermarchés, les magasins d'alimentation et les pharmacies sont généralement autorisés à ouvrir). Certaines limitations aux heures de négociation s'appliquent également au Danemark. Les autres centres commerciaux du Groupe continuent de se négocier comme d'habitude pour le moment, mais avec une fréquentation réduite, bien que URW s'attende à ce que d'autres gouvernements adoptent des mesures similaires en temps opportun.

L'activité Convention & Exhibition du Groupe connaît également un impact, le gouvernement français limitant actuellement les événements de plus de 100 personnes. La division des bureaux du Groupe n'est pas affectée à ce stade.

À ce stade, il est trop tôt pour déterminer l'impact de la situation sur les obligations contractuelles des détaillants et autres partenaires du Groupe ou pour estimer l'effet de toute mesure d'aide au cas par cas que le Groupe pourrait décider. Le Groupe a entamé un dialogue actif avec ses locataires sur la manière de relever ces défis sans précédent. En outre, URW réduit activement les dépenses hors personnel, reportant les dépenses en capital non essentielles et fera usage de toutes les installations ou dispositions pertinentes fournies par les différentes autorités nationales pour aider les entreprises à traverser la crise.

Cependant, compte tenu de l'incertitude entourant cette situation en évolution rapide et de la durée pendant laquelle les mesures préventives ci-dessus devront rester en place, il n'est actuellement pas possible d'évaluer l'ampleur de l'impact sur le résultat du Groupe. Pour faire face à ces événements, URW bénéficie d'une exposition géographiquement diversifiée et, si nécessaire, a accès à des facilités de crédit non utilisées pour gérer ses besoins de liquidité.

URW surveillera attentivement la situation et fournira de nouvelles mises à jour si la situation le justifie.