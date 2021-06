Unibail-Rodamco-Westfield : encore très entouré

Unibail-Rodamco-Westfield : encore très entouré









Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield gagne 6,5% à 83,3 euros en ce milieu de semaine, portant ses gains sur les trois dernières séances à près de 15%. Selon Florent Laroche-Joubert, analyste chez Oddo BHF, le marché est devenu plus conscient de ce que l'on peut attendre en termes de reprise de l'activité et du processus de cessions en cours chez l'opérateur de centres commerciaux. Il note également le flux de nouvelles positives concernant la reprise du commerce de détail en France et aux États-Unis. Plusieurs observateurs attribuent également ce rebond à l'impact d'importants volumes d'options d'achats sur fond de poursuite du déconfinement.