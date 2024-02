Unibail-Rodamco-Westfield : encore du soutien

(Boursier.com) — Unibail-Rodamco-Westfield grimpe de 1,4% à 71,55 euros, alors que le groupe a favorablement réagi à la publication d'un résultat net récurrent en progression de 5,2% sur un an la semaine passée, à 1,41 milliard d'euros, tandis que, par action, il s'est établi à 9,62 euros, en croissance de 3,3%. Pour l'exercice écoulé, le groupe visait au moins 9,50 euros. Le groupe attend désormais un résultat net récurrent ajusté par action compris entre 9,65 et 9,80 euros cette année, alors que ses indicateurs clés ont progressé plus que prévu l'an passé...

Fort de ces résultats, URW a décidé de renouer avec sa politique de distribution. Le groupe proposera lors de son assemblée générale du 30 avril prochain le versement d'un dividende de 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2023. Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur URW avec un objectif ajusté de 85 à 101 euros. Jefferies était lui repassé d'achat à 'conserver' sur Unibail avec un objectif de cours de 78 euros. Le titre a repris près de 6% depuis le début de l'année.