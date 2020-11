Unibail-Rodamco-Westfield : émission obligataire et offre de rachat

Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield a annoncé une émission obligataire, ainsi que le lancement d'une offre de rachat portant sur plusieurs obligations. Le groupe annonce son intention d'émettre aujourd'hui une offre senior en deux tranches, composée d'un emprunt obligataire à maturité 6 ans et 11 ans. URW lance également une offre publique d'achat pour un montant total en principal pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros sur les obligations XS0894202968 (maturité 25 février 2021, montant 418,4 ME, coupon 2,375%), FR0013332970 (maturité 14 mai 2021, montant 800 ME, coupon 0,125%), XS1121177338 (maturité 17 octobre 2022, montant 318,5 ME, coupon 1,375%), XS0942388462 (maturité 12 juin 2023, montant 498,8 ME, coupon 2,5%) et XS1038708522 (maturité 26 février 2024, montant 750 ME, coupon 2,5%).

L'offre publique d'achat expirera à 16h00 (CET) le 1er décembre 2020 et les résultats seront annoncés le 2 décembre 2020. L'offre est soumise aux modalités et conditions énoncées dans le mémorandum d'offre publique d'achat daté du 25 novembre 2020, y compris l'achèvement de l'émission d'obligations d'aujourd'hui. Le produit net de cette émission sera utilisé à des fins générales, y compris le financement de l'offre publique d'achat simultanée ainsi que le refinancement des échéances obligataires à venir.