Unibail-Rodamco-Westfield : coup de pression

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield retombe de 3,7% ce mercredi à 51,50 euros, alors que Goldman Sachs a prudemment abaissé son objectif de cours de 68 à 61 euros avec un avis à 'vendre'. HSBC avait auparavant ajusté son objectif de cours de 60 à 70 euros après des résultats 2022 jugés plus robustes que prévu... L'exploitant de centres commerciaux a dégagé l'an passé un résultat net récurrent de 1,34 milliard d'euros , en hausse de 33,2%, un EBITDA de 2,2 MdsE (+30,2%) et un résultat net récurrent ajusté par action de 9,31 euros, en progression de 34,7%, contre un consensus de 9,12 euros. Cette année, le RNRAPA est anticipé entre 9,30 et 9,50 euros, reflétant une performance opérationnelle sous-jacente constante.

RBC ('sous-performer') avait estimé pour sa part que les résultats globaux semblaient "relativement positifs par rapport aux attentes, bien qu'il y ait probablement des questions sur la durabilité d'une si petite baisse de la valeur des propriétés"...