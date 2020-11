Unibail-Rodamco-Westfield : constitution du Bureau de l'Assemblée générale du 10 novembre

Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 10 novembre, qui se tiendra à huis clos au siège social d'Unibail-Rodamco-Westfield SE, le Directoire a désigné Philippe Collombel, membre du Conseil de surveillance, et Jean-Marie Tritant, Président US et membre du Comité de direction, pour assurer les fonctions de scrutateurs.

Le Président du Conseil de surveillance, Colin Dyer, présidera l'Assemblée.

David Zeitoun, Directeur Juridique Groupe, assurera les fonctions de secrétaire de l'Assemblée.