Unibail-Rodamco-Westfield confirme une solide position de liquidité

(Boursier.com) — Les restrictions imposées pour stopper la propagation du virus COVID-19 limitent actuellement les opérations d'Unibail-Rodamco-Westfield sur plusieurs de ses marchés, comme annoncé le 16 mars 2020. Depuis lors, de nouvelles restrictions ont été annoncées en France et en Allemagne et les centres américains du groupe seront également fermés sur un large front. La durée et l'ampleur de la situation et son impact sur le résultat du groupe restent incertains.

Face à cette évolution de la situation, URW a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir son accès à la liquidité. Le Groupe dispose désormais de 10,2 MdsE d'encaisse et de lignes de crédit non utilisées, ce qui lui fournit les liquidités nécessaires pour couvrir tous les besoins de financement attendus, même dans un scénario de "stress test" extrême...

Comme indiqué dans le communiqué du 16 mars 2020, le groupe a également mis en oeuvre un programme pour réduire activement les dépenses hors personnel, différer les dépenses en capital non essentielles et utiliser toutes les facilités ou dispositions pertinentes fournies par les différentes autorités nationales pour assister les entreprises. à travers la crise. Le groupe est déjà prêt à élargir le champ d'application de ces mesures si la crise devait perdurer pendant une longue période.