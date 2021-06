Unibail-Rodamco-Westfield : Caroline Puechoultres est nommée DG de la Stratégie Client

Unibail-Rodamco-Westfield : Caroline Puechoultres est nommée DG de la Stratégie Client









Crédit photo © Mairie de Paris

(Boursier.com) — Caroline Puechoultres est nommée Directrice Générale de la Stratégie Client d'Unibail-Rodamco-Westfield (Chief Customer Officer - CCO), à compter du 15 juillet.

Spécialiste en marketing stratégique, Caroline Puechoultres rejoint le Directoire du Groupe et sera en charge de l'expérience client, des partenariats avec les marques et enseignes, de l'innovation digitale et de détecter les nouvelles opportunités de croissance, grâce à une organisation centrée sur le client, dans un secteur du commerce en constante évolution.

Caroline Puechoultres sera responsable du développement et de la consolidation de l'offre tant à destination des enseignes que des visiteurs d'URW, à travers le renforcement des partenariats commerciaux avec les marques et enseignes, l'optimisation de l'analyse des données, le développement des revenus media et des services omnicanaux (click & collect, livraison à domicile). Elle pilotera également l'innovation du Groupe et aura en charge le renforcement du marketing et de la stratégie de marque.

Avec une solide expérience dans les domaines du commerce, de l'hôtellerie, des médias et du digital, Caroline Puechoultres apporte de nouvelles compétences précieuses à URW, à la recherche constante de nouvelles opportunités de croissance. Récemment, elle était directrice des ventes et de la stratégie de Carrefour Market, et membre du comité de direction France. Elle dispose aussi d'une grande expérience de la gestion de projets et d'équipes internationales, notamment grâce aux postes qu'elle a occupés chez Procter & Gamble, Intermarché ,Tiscali, et au Club Med où, basée à Singapour, elle a dirigé la filiale Club Med Asie-Pacifique.

Avec cette nomination au Directoire, URW continue à faire évoluer sa gouvernance, comme annoncée en janvier, vers une organisation simplifiée et décentralisée, sous la direction de Directeurs Régionaux des Opérations.

Michel Dessolain, qui a assuré l'intérim du CCO, assumera une nouvelle fonction auprès du Président du Directoire et continuera à siéger au Directoire en tant qu'invité permanent.