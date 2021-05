Unibail-Rodamco-Westfield annonce un placement obligataire réussi de 1,25 Milliard d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — URW a validé avec succès une émission obligataire senior de 1,25 MdE en deux tranches, renforçant sa position de liquidité et allongeant la maturité de la dette du groupe :

Une obligation de 650 ME avec une maturité 7 ans et 5 mois et un coupon fixe de 0,75%;

Une obligation de 600 ME avec une maturité de 12 ans et un coupon fixe de 1,375%.

Le produit net de cette émission sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, y compris le refinancement des échéances d'obligations à venir.