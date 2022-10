Unibail-Rodamco-Westfield annonce le lancement de Westfield Rise

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield (URW) annonce le lancement de Westfield Rise, une agence interne média, expérience de marque et partenariats data.

L'agence servira de guichet unique pour les marques et les acheteurs de médias afin de créer des campagnes innovantes et mesurables sur la plate-forme URW dans ses 57 centres commerciaux en Europe, y compris sur son réseau de 1.700 panneaux d'affichage numériques, 170 emplacements d'expérience de marque, tout en s'appuyant sur ses capacités de publicité en ligne.

Grâce à son approche "une plate-forme, une audience, un inventaire", Westfield Rise offre à ses clients l'accès à une plate-forme entièrement conforme RGPD exploitant des données d'audience qualifiées sur la fréquentation massive de l'entreprise, y compris 550 millions de visites annuelles en Europe, ainsi que 40 millions de consommateurs en ligne.

Nomination

La société annonce également la nomination de Candice Mayer-Gillet au poste de directrice générale de Westfield Rise. Mayer-Gillet a de l'expérience dans l'ensemble de l'activité URW, ayant travaillé dans la location, la gestion des opérations et les médias de détail. Sa vaste expérience lui donnera une vision globale de la manière dont Westfield Rise peut offrir le meilleur d'URW à ses clients.

Westfield Rise aura son siège à Paris et à Londres, avec une équipe de 50 personnes réparties dans les 11 pays européens dans lesquels URW opère. Il sera en mesure de tirer parti des actifs de médias de détail dans l'ensemble des 80 centres de la société en Europe et aux États-Unis, dont 53 destinations phares.

La création de Westfield Rise est la dernière étape de la stratégie d'URW visant à accroître les revenus de la publicité dans les médias, de l'expérience de marque et des partenariats de données. L'agence continuera à travailler avec des clients de longue date tels que Disney, Samsung, Amazon, Clearpay, Netflix et LVMH, ainsi qu'à collaborer avec ses précieux partenaires régionaux, tels que Ocean Outdoor, Clear Channel ou JCDecaux...