Unibail-Rodamco-Westfield annonce la nomination de Bruno Donjon

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield (URW) annonce la nomination de Bruno Donjon en tant que Directeur Général des Opérations Europe du Sud en charge de la France, de l'Italie et de l'Espagne à compter du 1er juin. Il est membre du Comité exécutif du Groupe.

Jean-Marie Tritant, Président du Directoire d'URW, a déclaré : "A la tête de la France, de l'Italie et de l'Espagne, Bruno saura tirer parti de sa grande expérience en matière d'investissement et de développement pour exploiter les opportunités de création de valeur qu'offrent nos actifs dans cette région et soutenir la poursuite de l'intégration de nos opérations. Bruno continuera de gérer nos actifs hôteliers ainsi que les relations avec les opérateurs du secteur pour l'Europe du Sud."

Bruno Donjon, Directeur Général des Opérations Europe du Sud, a ajouté : "Je suis très heureux de prendre ces nouvelles fonctions et de travailler avec nos formidables équipes pour renforcer le positionnement du Groupe en Europe du Sud."

Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École nationale des Ponts et Chaussées, il a démarré sa carrière chez Vinci en tant qu'ingénieur construction, avant de rejoindre URW en 2005.

Bruno Donjon a plus de 18 années d'expérience au sein du Groupe URW, où il a notamment occupé divers postes dans le développement, les opérations et l'investissement, couvrant toutes les catégories d'actifs : commerce, bureaux, hôtels et projets à usage mixte. En 2007, il est nommé Directeur des Investissements et de l'Asset management de la division Bureaux, avant de prendre les fonctions de Directeur Général de la division Bureaux France en 2013, puis Directeur Général Bureaux, hôtels et projets mixtes entre 2018 et 2021.

Depuis 2021, Bruno Donjon était Directeur Général Bureaux et investissements européens. Il a joué un rôle essentiel dans l'exécution de la stratégie d'investissement et de désinvestissement du Groupe, en positionnant avec succès les actifs de bureaux en région parisienne et en soutenant activement le développement du projet à usage mixte Westfield Hamburg-Überseequartier en Allemagne.