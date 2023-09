Unibail-Rodamco-Westfield : à contre-courant

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Unibail-Rodamco-Westfield abandonne plus de 3% à 47,9 euros en cette fin de semaine.

Morgan Stanley a réitéré son avis 'sous-pondérer' et sa cible de 40 euros. Hier, la Deutsche Bank avait ajusté son objectif de cours de 55 à 50 euros tout en maintenant son avis à 'conserver'. HSBC affirme que le secteur semble vulnérable en raison de l'augmentation du coût de la dette après la nouvelle hausse des taux de la BCE. Les analystes de la banque indiquent que le secteur immobilier a "un faible encours de dette en absolu" mais le coût moyen pondéré de la dette est le plus élevé "ce qui le rend vulnérable aux chocs macro-économiques potentiels, par rapport à d'autres secteurs".