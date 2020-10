Unibail-Rodamco-Westfield a conclu un accord avec un consortium d'investisseurs pour la vente de l'immeuble de bureaux SHiFT

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield a conclu un accord avec un consortium d'investisseurs institutionnels français (Primonial REIM, La Française et EDF Invest) pour la vente de l'immeuble de bureaux SHiFT. Le Prix de Cession (1) de 620 ME représente une prime par rapport à la valeur comptable au 30 juin 2020.

Cette transaction est soumise aux conditions suspensives standard et devrait être clôturée en janvier 2021.

SHiFT est situé dans le quartier d'affaires d'Issy-les-Moulineaux (région parisienne) avec une GLA de 47.200 m(2). L'immeuble est entièrement loué à Nestlé pour son nouveau siège social français sur un bail de 12 ans.

L'opération s'inscrit dans le cadre du plan RESET (9 MdsE) pour renforcer le bilan du Groupe Unibail et qui comprend 4 MdsE de cessions à réaliser d'ici fin 2021. A la clôture de cette opération, le Groupe aura généré 5,3 Mds produit net de cession depuis juin 2018, à un rendement initial net moyen de 4,5% et une prime moyenne supérieure à la valeur comptable de 5,6%.

(1) Coût total d'acquisition réduit des taxes de transaction et des dépenses engagées par l'acheteur. Conformément à la pratique courante du marché, les incitatifs de location restants seront payés par le vendeur.