Unibail-Rodamco-Westfield : +20,9% après la victoire de Niel et Bressler à l'AG !

Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — C 'est une victoire pour les "activistes". Les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield ont rejeté le projet de résolution concernant l'augmentation de capital souhaitée par la direction. L'action URW a flambé de plus de 20% mardi après cette annonce, terminant à 51,72 euros à la Bourse de Paris.

De plus, les actionnaires ont approuvé l'entrée au conseil d'administration de Léon Bressler et de Xavier Niel, fers de lance de la campagne contre la direction actuelle et son projet.

Affaibli par la crise du coronavirus, Unibail-Rodamco-Westfield avait lancé mi-septembre un plan de renforcement de son bilan qui prévoyait à la fois une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, une limitation des dividendes et quatre milliards d'euros de cessions d'actifs.