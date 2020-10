Unibail-Rodamco-Westfield : +15% !

Crédit photo © Morphosis/ L'autre Image Production

(Boursier.com) — Unibail -Rodamco-Westfield grimpe de près de 15% à 41,50 euros ce jeudi, alors qu'un consortium d'investisseurs européens conduit par Xavier Niel et Léon Bressler, l'ancien patron de la foncière, a annoncé avoir acquis 4,1% du capital du groupe sur le marché. Fort de cette participation, et en désaccord avec la stratégie menée par l'actuel management, le duo Niel-Bressler appelle les actionnaires à voter contre le plan de renforcement financier initié par la direction de la foncière.

Unibail-Rodamco-Westfield a réagi cet après-midi en confirmant avoir reçu ce jour "les propositions d'un consortium d'investisseurs représentant 4,1% du capital du groupe, en vue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre". Et de préciser que le groupe écoute toujours attentivement les opinions de ses actionnaires dans un dialogue constructif et ouvert... Le Conseil de surveillance, qui s'est réuni aujourd'hui, exprime cependant dans le cas présent "son profond désaccord avec ces propositions, qui ajoutent une incertitude et un risque importants dans l'environnement complexe actuel".

Le Conseil de Surveillance réitère ainsi son soutien et son engagement en faveur de RESET, "un plan global et bien calibré", qui résulte d'un examen approfondi des options stratégiques du groupe.

Colin Dyer, Président du Conseil de Surveillance, a conclu : "Le plan de RESET est déjà en bonne voie, comme en témoigne l'annonce récente de la cession de l'immeuble de bureaux SHiFT, qui démontre la capacité de la direction d'URW à respecter sa feuille de route stratégique. Le plan RESET est construit pour assurer la flexibilité opérationnelle et financière du groupe. Il le renforcera sur le long terme au bénéfice de l'ensemble de ses actionnaires".

Le duo Niel-Bressler regrette de son côté que le plan baptisé RESET "repose pour l'essentiel sur l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, au lieu de repositionner les activités d'URW sur son coeur de métier : un portefeuille exceptionnel de centres commerciaux prime en Europe". "Le plan 'RESET' d'URW, qui repose sur une augmentation de capital fortement dilutive, est une décision malheureuse prise par un management prisonnier de la stratégie désastreuse qu'il a engagée avec l'acquisition de Westfield", a dénoncé ainsi Léon Bressler, qui a quitté la direction d'Unibail-Rodamco en 2006, après quatorze années passées à sa tête. "L'acquisition du groupe australien, avec de nombreux actifs aux Etats-Unis, a affaibli la position dominante d'URW en Europe... En outre, elle a endetté la société, distrait le management et conduit à une très mauvaise allocation des ressources".

Le numéro un mondial de l'immobilier commercial a annoncé le 16 septembre dernier le lancement d'un plan d'au moins 9 milliards d'euros afin de renforcer son bilan face aux incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, qui continue de peser sur ses activités. Ce plan prévoit entre autres une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, intégralement souscrite par un syndicat bancaire composé de Bank of America, BNP Paribas, Crédit agricole, Goldman Sachs, JP Morgan et Société générale et dont le produit sera consacré à la réduction de l'endettement. URW prévoit aussi de limiter les dividendes versés en numéraires d'un milliard sur les deux prochaines années, une réduction supplémentaire de 800 millions de ses investissements et des cessions d'un montant total de quatre milliards d'ici fin 2021.