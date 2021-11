Une vingtaine de recrutements d'experts pour Delta Drone en 2021

(Boursier.com) — Delta Drone qui a affiché un résultat positif au premier semestre 2021, poursuit son développement basé sur une stratégie de "dronification" et sa volonté de professionnaliser le secteur en s'appuyant sur des compétences fortes et pointues... En France, la réglementation stipule que lors du déploiement d'un drone professionnel, un opérateur détenteur d'un brevet de télé-pilotage doit être physiquement présent. Mais si l'utilisation de drones repose sur une réelle expertise métier, elle nécessite également des compétences fortes en amont, dès la phase de conception.

Afin de répondre à l'évolution du métier du drone et soucieux de professionnaliser un secteur particulièrement dynamique, Delta Drone a opéré cette année une concentration de ses activités autour de trois domaines de dimension mondiale : la sécurité (ISS Spotter), la logistique en entrepôt (Countbot) et le secteur minier (Rocketmine).

Pour soutenir ce développement, Delta Drone s'appuie notamment sur les compétences de son bureau d'étude situé à Nantes. Ses 15 ingénieurs 'R&D' répartis sur 3 pôles d'expertise - software embarqué, mécanique et électronique - conçoivent le prototype des systèmes avant leur industrialisation.

Les solutions ISS Spotter (sécurité) et Countbot (logistique) sont désormais en phase de production et de commercialisation.

Le lancement de ces nouvelles étapes a nécessité dans la région lyonnaise, à Dardilly, le recrutement de nouvelles ressources au niveau de la production : électronique de précision, assemblage des composants, approvisionnement, etc. et au niveau des tests et validations, afin d'assurer la sécurité et la performance des solutions techniques.

La mise en oeuvre des solutions chez les clients a également été soutenue par l'organisation d'un pôle Opérations. L'Ecole de formation de télépilotes de drones forme désormais, quant à elle, des agents qui deviendront Opérateurs de missions Countbot pour les inventaires automatisés en entrepôt.

En un an, Delta Drone s'est ainsi adjoint les compétences d'une vingtaine de nouveaux experts. D'autres talents devraient continuer à étoffer les équipes Delta Drone en 2022.