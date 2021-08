Under Armour relève ses prévisions

(Boursier.com) — Under Armour, le spécialiste de l'habillement sportif, a relevé ses estimations pour l'exercice, en marge de la publication de ses derniers comptes trimestriels. Le groupe table désormais sur une progression des revenus 2021 de 20-24%. Sur le seul second trimestre 2021, le groupe a pris une certaine avance avec un bond de 91% des facturations à 1,4 milliard de dollars (+85% hors effets de changes). Le bénéfice net a été de 59 millions de dollars et le bénéfice ajusté de 110 millions de dollars. Le bpa dilué a représenté 13 cents, pour un bpa ajusté de 24 cents. Le consensus était logé à 5 cents de bpa ajusté trimestriel et 1,21 milliard de dollars de facturations.