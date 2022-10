Un partenariat industriel tricolore pour le 'cloud de confiance'

(Boursier.com) — La stratégie française du gouvernement porte une double ambition en matière de cloud : soutenir l'offre française et européenne pour que des champions émergent et encourager les coopérations industrielles garantissant à la fois qualité de service et la protection des données.

Le gouvernement a ainsi salué l'annonce conjointe par Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires d'un projet numérique industriel, qui s'inscrit dans cette stratégie nationale. Cette offre de "cloud de confiance" sera notamment basée sur la technologie Outscale de Dassault Systèmes, qui bénéficie déjà du label exigeant SecNumCloud.

La nouvelle entreprise 100% française (NUMSPOT) a annoncé le lancement opérationnel de son offre courant 2023, et des partenariats ouverts à d'autres acteurs... Elle affirme son ambition de s'inscrire dans la stratégie de "cloud de confiance" SecNumCloud et de renforcer l'offre française d'identité numérique sécurisée. Elle prend également des engagements salutaires en matière d'interopérabilité et de réversibilité des contrats, pleinement conformes aux orientations françaises et européennes dans ce domaine.

Cette offre enrichira la liberté de choix des entreprises utilisatrices de cloud et renforcera la concurrence dans ce secteur...

Stratégie nationale

Ce partenariat démontre que la stratégie nationale pour le cloud, soutenue financièrement par le Plan d'investissement France 2030, favorise la collaboration entre acteurs pour faire émerger des solutions industrielles innovantes.

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a commenté : "Le lancement de cette nouvelle offre de cloud de confiance s'inscrit dans la lignée des annonces que j'ai formulées le 12 septembre dernier à Strasbourg en faveur d'une souveraineté industrielle et numérique. J'appelle de mes voeux l'ensemble des administrations et des entreprises à se saisir des offres souveraines et de qualité dont fera partie NUMPOST, afin de protéger nos données les plus sensibles. La plupart des grands acteurs se sont désormais emparés de la doctrine française de cloud de confiance et cela doit nous inspirer à l'échelle européenne".

"Notre objectif est clair et consiste à faire émerger des champions européens du cloud. Le partenariat entre 4 acteurs industriels français majeurs montre que notre stratégie centrée sur la qualité de service et la protection des données est la bonne. Le maintien de notre souveraineté réside dans la capacité de nos entreprises à développer des solutions innovantes en matière d'infrastructures numériques. Je salue donc la création de NUMSPOT qui en est un exemple concret" a conclu Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.