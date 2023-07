Un nouveau drame évité de peu pour les banques régionales à Wall Street ?

(Boursier.com) — PacWest Bancorp, la banque régionale américaine, qui s'effondrait de 27% hier soir en clôture à Wall Street, est attendu en hausse de 37% ce mercredi, avant bourse. Banc of California a accepté en effet de racheter PacWest, les firmes de private equity Warburg Pincus et Centerbridge fournissant la seule source de financement externe de cette opération. Banc of California va donc se rapprocher de PacWest, dans le cadre d'une transaction en actions, mettant un terme aux spéculations des marchés sur la survie de cette dernière. Warburg et Centerbridge vont investir 400 millions de dollars pour restructurer le bilan de l'entité combinée. La combinaison permet sans doute d'éviter un nouveau vent de panique sur les banques régionales américaines, après les effondrements de SVB, First Republic et Signature ces derniers mois. La combinaison Banc of California / PacWest doit créer une banque aux actifs de 36 milliards de dollars avec une empreinte large dans le sud de la Californie. La nouvelle entité siègera à Los Angeles. L'impact relutif serait de plus de 20% sur le bénéfice par action estimé 2024. Les ratios de capitaux seraient robustes.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, PacWest fusionnera avec Banc of California. La société holding et la banque combinées opéreront sous le nom et la marque Banc of California après la clôture de la transaction. Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de PacWest recevront 0,6569 action ordinaire de Banc of California pour chaque action ordinaire de PacWest. Après la clôture et la vente des actifs, la société combinée devrait avoir environ 36,1 milliards de dollars d'actifs, 25,3 milliards de dollars de prêts totaux, 30,5 milliards de dollars de dépôts totaux et plus de 70 succursales en Californie.

Jared Wolff, président et directeur général de Banc of California, conservera les mêmes rôles au sein de la société fusionnée. John Eggemeyer, qui occupe actuellement le poste d'administrateur principal indépendant au sein du conseil d'administration de PacWest, deviendra le président du conseil d'administration de la société fusionnée après la fusion. Le conseil d'administration de la société combinée sera composé de 12 administrateurs : huit du conseil d'administration existant de Banc of California, trois du conseil d'administration existant de PacWest et un de Warburg Investors.

Les banques vendront des actifs dans le but de rembourser 13 milliards de dollars d'emprunts de gros. La fusion vise à renforcer la confiance dans les banques après qu'une ruée sur les dépôts a frappé plusieurs établissements régionaux américains plus tôt cette année, commente Bloomberg. Les actions de Banc of California avaient bondi de 11% hier soir en clôture, après que le Wall Street Journal a annoncé que les deux banques étaient en pourparlers. PacWest avait chuté en l'absence de détails sur les termes de fusion.