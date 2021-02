Un mois de janvier historiquement faible pour le marché automobile européen

Un mois de janvier historiquement faible pour le marché automobile européen









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La situation reste compliquée pour le marché automobile européen. En atteste, le plus faible mois de janvier jamais enregistré depuis que l'Association des constructeurs automobiles européens dévoile l'évolution mensuelle du marché. Seuls 726 .491 véhicules ont ainsi été immatriculés le mois passé dans la région, 24% de moins qu'en janvier 2020. Les restrictions liées au COVID-19 ont continué à peser lourdement sur les ventes alors que de nombreux marchés ont également connu un jour ouvrable de moins qu'en janvier 2020, précise l'ACEA.

La quasi-totalité des 27 marchés de l'UE ont subi des replis à deux chiffres, dont trois des quatre principaux : l'Espagne a été la plus touchée (-51,5%), suivie de l'Allemagne (-31,1%) et de l'Italie (-14%). Avec une légère baisse de 5,8%, la France a été le marché principal le plus performant. La Suède (+22,5%) et la France sont les seuls pays de l'UE qui n'ont pas enregistré de recul à deux chiffres le mois dernier.

Tous les constructeurs ont souffert, de Volkswagen (-26,8%) à Stellantis (-26,1%), en passant par Renault (-21,6%) ou Toyota (-17,3%). BMW et Daimler ont légèrement surperformé avec des baisses de 14,2%.

🇪🇺 Passenger registrations: 🔻2️?4️?% January 2021 👉 "New #car EU 956,447 January 2020 🚘 726,491 year, ?️ January date." PRESS RELEASE: https://t.co/okrtyc3xQA pic.twitter.com/jAiTy5TR7G — ACEA (@ACEA_eu), via Twitter