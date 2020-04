Un groupement d'investisseurs demande à Total plus d'efforts contre le changement climatique

(Boursier.com) — Un groupe d'actionnaires de Total réclame au géant pétrolier plus d'engagements dans la lutte contre le changement climatique. Ce groupe, de onze investisseurs, coordonné par Meeschaert AM, détient environ 1,35% du capital de la société. Il compte présenter une résolution pour modifier les statuts de Total afin de l'engager davantage dans la transition énergétique, à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe, programmée le 29 mai prochain à Paris.

"L'objectif de la résolution est de modifier les statuts du groupe pétrolier afin de renforcer la contribution de son modèle économique à l'atteinte de l'Accord de Paris sur le climat. Actionnaires de long terme, nous avons pour obligation de prendre en compte le risque climatique dans la gestion de nos portefeuilles. Nous considérons ainsi que le secteur pétrolier doit jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique", explique le groupe dans un communiqué.

Le groupement, qui comprend notamment Candriam, La Banque Postale Asset Management ou encore Actiam, souligne : "Notre volonté est de privilégier l'engagement actionnarial pour faire vivre nos convictions d'investisseurs responsables dans notre dialogue avec les entreprises détenues en portefeuille. Ensemble, le groupe d'investisseurs co-déposants dépasse largement le seuil minimal de 0,5 % de détention du capital. C'est l'aboutissement d'un long parcours grâce auquel la quantité d'actions nécessaire pour mener cette initiative est réunie et toutes les exigences administratives remplies. Cette étape importante constitue un premier succès même si de nouveaux obstacles liés à la complexité des procédures administratives doivent encore être franchis pour que cette résolution soit présentée au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale. Face aux engagements plus ambitieux présentés par ses pairs, nous sommes convaincus que Total répondra positivement à l'ensemble des mesures proposées dans notre résolution qui se veut constructive, et dont la finalité est de permettre à l'entreprise de retrouver la place de leader qu'elle revendique dans le secteur, en termes de lutte contre le changement climatique".