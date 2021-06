Un fournisseur d'Apple viserait une importante IPO à Hong-Kong

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biel Crystal Manufactory, fabricant de verre de protection pour écran de Smartphone et fournisseur d'Apple, envisagerait de lever jusqu'à 2 milliards de dollars en s'introduisant en bourse à Hong Kong. 'Bloomberg', qui cite des personnes proches du dossier, précise que la société prévoit de soumettre une demande d'inscription à la cote prochainement. Elle travaillerait avec plusieurs banques sur cette opération, dont China International Capital, HSBC et JPMorgan Chase & Co.

La firme basée à Hong Kong avait déjà tenté une IPO sur la principale place boursière asiatique en 2017 mais elle avait été contrainte de reporter l'opération prévue de 1,5 milliard de dollars en raison de la chute du marché en lien avec l'escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Fondé en 1987, Biel Crystal est l'un des plus grands fournisseurs de verre de protection pour mobile au monde. Outre Apple, Samsung figure également parmi ses clients.