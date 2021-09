Un été très compliqué pour le marché automobile européen

(Boursier.com) — Eté compliqué pour le marché automobile européen. Après quatre mois de forte croissance, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont plongé de 23,2% en juillet (823.949 unités) puis de 19,1% en août (622.993 unités), montrent les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Pour le deuxième mois consécutif, les plus grands marchés automobiles ont affiché des baisses à deux chiffres : Espagne (-28,9%), Italie (-27,3%), Allemagne (-23,0%) et France (-15,0%).

Sur les huit premiers mois de 2021, les immatriculations de voitures neuves augmentent de 11,2% en glissement annuel, à 6,8 millions. Malgré la faible performance estivale, les gains substantiels enregistrés plus tôt dans l'année ont maintenu la croissance cumulée en territoire positif : Italie (+30,9%), France (+12,8%), Espagne (+12,1%) et Allemagne (+2,5%).

Au niveau des constructeurs, Hyundai (-2,1%) et Toyota) (-1,7%) ont particulièrement bien résisté en août sur le Vieux continent. Volkswagen (-15,9%) et BMW (-17,3%) ont davantage souffert, tout comme Stellantis (-29,7%) et Renault (-20,6%).

