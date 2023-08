Un consortium français, composé de Lhyfe & TSE, va créer un hub énergétique vert en réindustrialisant le site des Fonderies du Poitou

(Boursier.com) — Lhyfe , producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable, et TSE, producteur indépendant français d'énergie solaire, annoncent bâtir les fondations d'un véritable parc industriel tourné vers les énergies vertes et l'économie circulaire sur le site des Fonderies du Poitou avec notamment l'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques et une unité de production d'hydrogène vert et renouvelable.

Un projet de reprise coconstruit avec le soutien exceptionnel de la Région Nouvelle-Aquitaine

Un an après la fermeture du site, le tribunal de commerce de Paris vient de rendre sa décision sur le rachat des actifs fonciers et immobiliers des deux sites des Fonderies du Poitou : le site des Fonderies d'Ingrandes (43 ha, 40.000 m(2) de bâtiments) et le Centre d'Enfouissement Technique d'Oyré (35 ha).

Le site des Fonderies d'Ingrandes est repris par un consortium, constitué en groupement solidaire, des sociétés Lhyfe et TSE. Quant au centre d'enfouissement technique, il est repris intégralement par TSE et son terrain sera consacré exclusivement à la production d'énergie solaire (45 GWh).

Depuis plus d'un an et demi, Lhyfe et TSE ont préparé ce rachat, accompagnés et soutenus par la Région Nouvelle Aquitaine, par l'agglomération de Grand Châtellerault, par la Préfecture de la Vienne et la Sous-préfecture de Châtellerault, pour construire un projet commun qui dépasse très largement la "simple" production d'hydrogène vert ou d'électricité verte.