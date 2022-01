Un célèbre vendeur à découvert 'attaque' Tesla

(Boursier.com) — Les vendeurs à découvert sont nombreux à s'être cassé les dents sur Tesla. Il faut dire qu'avec un titre multiplié par plus de 30 en trois ans et une capitalisation boursière qui atteint désormais près de 1.200 milliards de dollars, les 'shorteux' qui ont tenté leur chance au cours des derniers mois le regrettent encore. Mais après cette envolée de l'action du constructeur de voitures électriques, certains estiment justement qu'il est peut-être temps de jouer le titre à la baisse.

C'est notamment le cas de Fraser Perring. Ce nom ne vous dit sans doute rien, pourtant ce 'short seller' est un des premiers à avoir accusé Wirecard de fraude comptable. Et ce des années avant que la firme allemande ne dépose le bilan après avoir révélé que 1,9 milliard d'euros d'actifs inscrits à son bilan n'avaient probablement jamais existé.

Le fondateur de Viceroy Research a tweeté mercredi qu'il y avait une "dislocation des prix" entre les actions Tesla et celle des constructeurs automobiles historiques Toyota Motor et Volkswagen : "Les dislocations de prix font que Toyota et Volkswagen sont sous-évaluées ou que Tesla est survalorisé? La qualité et le FSD (ndlr : Full-Self Driving) de Tesla seront mesurés par les consommateurs. Je suis à nouveau short".

Price dislocation are #Toyota & #VW undervalued or is @Tesla overpriced? $TSLA's quality & #FSD consumers. I'm again. Titans of Carmaking Are Plotting the Overthrow of Elon Musk https://t.co/62i980SPaS

— Fraser Perring - Grand Poobah of "criminal" shorts (@AIMhonesty), via Twitter

Les deux plus grands constructeurs automobiles ont chacun vendu environ 10 ou 11 véhicules pour chacun voiture livrée par Tesla l'année dernière, mais la société dirigée par Elon Musk a une capitalisation boursière plus de deux fois supérieure à celle combinée des géants nippon et allemand.

On attend désormais la réaction d'Elon Musk alors que le patron de Tesla avait lui-même affirmé sur Twitter en 2018 que la vente à découvert devrait être considérée comme illégale et avait qualifié ceux qui participent aux paris contre les entreprises de "destructeurs de valeur".