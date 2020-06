Umicore : placement d'obligations convertibles à échéance 2025 d'un montant de 500 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umicore annonce le placement d'obligations convertibles non garanties et de rang non subordonnées, à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de 500 millions d'euros.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d'Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage. Cette offre renforcera et diversifiera la structure de financement d'Umicore, en complétant les EUR1,1 milliard de dettes de placements privés à moyen et long terme à taux fixe émises au cours de ces dernières années.

Les Obligations seront émises à une valeur nominale de 100.000 euros par Obligation en principal, et multiples entiers de ce montant.

Les Obligations seront émises au pair, et à moins qu'elles n'aient été préalablement converties, remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à 100% de leur valeur nominale le 23 juin 2025.

Les Obligations ne porteront pas intérêt. Les Obligations seront convertibles, conformément et sous réserve des termes et conditions des Obligations, en actions ordinaires de la Société cotées sur Euronext Brussels. Le prix de conversion initial sera de 55,32 euros, ce qui correspond à une prime de 32,5% par rapport au Prix de Référence de 41,75 euros, lequel est égal au prix de placement des actions dans le Placement Accéléré Concommittant (comme défini ci-dessous).

Le règlement de l'offre aura lieu le ou vers le 23 juin 2020.

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, à leur montant principal à tout moment à partir du 14 juillet 2023, si la valeur de parité d'une Obligation sur une période spécifiée est supérieure ou égale à EUR130.000, tel que décrit dans les termes et conditions des Obligations.

Les Obligations ont été offertes uniquement à des investisseurs institutionnels dans certaines juridictions, situés en dehors des Etats-Unis d'Amérique, par le biais d'un placement privé.

La Société s'est engagée (sous réserve de certaines exceptions usuelles) à ne pas émettre ou céder des actions ordinaires, des obligations convertibles ou d'autres titres apparentés durant une période de 90 jours après la Date de Règlement-Livraison.

Une demande sera faite pour que les Obligations soient admises à la négociation sur le segment Open Market (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort au plus tard trente jours après la Date de Règlement-Livraison.

Le Coordinateur Global et Teneur du Livre a organisé un placement simultané d'actions existantes en vente à découvert pour le compte des investisseurs des Obligations afin de couvrir le risque de marché d'un investissement dans les Obligations, à un prix de placement de 41,75 euros et déterminé sur la base d'un placement privé accéléré. La Société ne percevra aucun produit du Placement Accéléré Concommittant.

La Société a l'intention de convoquer une assemblée générale des actionnaires, qui doit se tenir au plus tard le 30 avril 2021, afin d'obtenir l'approbation des actionnaires concernant des provisions incluses dans les termes et conditions des Obligations, qui entraient en vigueur lors d'un changement de contrôle. Si les Résolutions liées au Changement de Contrôle ne sont pas (i) dûment approuvées à la Date Butoir ou (ii) dûment déposées auprès du greffier du tribunal des entreprises compétent au plus tard 15 jours après la Date Butoir, la Société s'engage à racheter toutes (et non certaines) les Obligations, pour un montant correspondant au plus élevé des montants suivants : (i) 102% du montant en principal des Obligations, et (ii) 102% de la Juste Valeur de Marché (telle que définie dans les termes et conditions des Obligations), comme indiqué dans les termes et conditions des Obligations.

J.P. Morgan Securities plc est intervenue en tant que Coordinateur Global et Teneur du Livre et BNP Paribas Fortis est intervenue en tant que Co-Teneur du Livre.