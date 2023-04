Umicor annonce la couleur

(Boursier.com) — Au cours du trimestre écoulé, Umicore a annoncé plusieurs étapes clés opérationnelles visant à appuyer ses ambitions en matière de croissance. En février, le Groupe a annoncé la signature d'un accord à long terme avec Terrafame pour un approvisionnement en sulfate de nickel à haute teneur, durable et faible en carbone, preuve de son engagement à établir une chaîne de valeur durable des matériaux pour batteries en Europe.

Umicore a également progressé dans sa feuille de route en matière d'innovation et de technologie dans les matériaux cathodiques actifs (CAM), en annonçant l'industrialisation de sa technologie CAM HLM (high lithium manganese) de pointe et son investissement dans Blue Current, fabricant leader de batteries solide en composites silicium-élastique, et ainsi faire progresser le développement de ses batteries à état solide. Dans le cadre de ses ambitions Let's Go for Zero, Umicore a introduit de nouveaux cadres d'approvisionnement durable pour le nickel et le lithium, applicables à tous ses fournisseurs de nickel et de lithium dès le 1er avril.

Perspectives affichées

En Catalysis, la 'business unit' Automotive Catalysts devrait continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché des applications de catalyse pour essence, de la poursuite de la reprise de la chaîne d'approvisionnement automobile et du marché chinois du diesel pour poids lourds. Compte tenu de ces éléments, l'EBIT/EBITDA ajusté en 2023 devrait être légèrement supérieur aux niveaux records de 2022, soit un peu plus que les attentes actuelles du marché.

Au sein d'Energy & Surface Technologies, Umicore s'attend à ce que les bénéfices de Rechargeable Battery Materials soient en ligne avec le niveau de 2022. En tenant compte de la normalisation de la performance de Cobalt & Specialty Materials en 2023 par rapport à la rentabilité exceptionnelle de 2022, l'EBIT/EBITDA ajusté du business group en 2023 devrait être légèrement inférieur au niveau de 2022, mais légèrement supérieur aux attentes actuelles du marché.

Les performances du segment Recycling devraient être affectées par la baisse des prix des métaux platinoïdes et par un environnement d'approvisionnement connexe, moins favorable, pour les produits recyclables riches en platinoïdes. En supposant que les prix actuels des métaux prévalent tout au long de l'année et en tenant compte des couvertures stratégiques des métaux en cours, l'EBIT/EBITDA ajusté du business group Recycling en 2023 devrait se situer dans la fourchette inférieure des attentes actuelles du marché...

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, a commenté : "Umicore a réalisé un début d'année solide en dépit d'un environnement de marché difficile. Nous restons très concentrés sur l'exécution de notre stratégie 2030 RISE et nos efforts se sont déjà traduits par des preuves supplémentaires telles que la confirmation de notre leadership technologique dans Automotive Catalysts et la poursuite de la montée en puissance des volumes de CAM à haute teneur en nickel dans Rechargeable Battery Materials. Nous avons également renforcé notre approche pionnière en matière d'approvisionnement en matières premières responsables et à faible teneur en carbone en introduisant des cadres d'approvisionnement durables pour le nickel et le lithium. Je suis fier des résultats obtenus jusqu'à présent par les équipes et je reste confiant dans notre capacité à atteindre les objectifs à moyen et long terme que nous avons fixés dans le cadre de la stratégie 2030 RISE."