Umanis : vers une OPA à 17,15 euros par action

(Boursier.com) — OPA en vue sur Umanis. CGI, entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l'information, a conclu un accord avec la société de services du numérique spécialisée dans les données, le digital et les solutions d'entreprise en vue de l'acquisition par CGI, par l'intermédiaire de sa filiale CGI France SAS, de la totalité des actions d'Umanis.

Dans le cadre de cet accord, CGI France est entré en négociation exclusive pour acquérir l'intégralité des actions d'Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik ) et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital de Umanis à un prix de 17,15 euros par action.

Sous réserve de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, CGI France lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions au prix de 17,15 euros par action et mettrait ensuite en oeuvre un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires étaient remplies à la clôture de l'Offre, afin d'acquérir les actions n'ayant pas été acquises dans le cadre de l'Offre.

La transaction envisagée valoriserait l'intégralité du capital d'Umanis à environ 310 millions d'euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues) et représente une prime de 45,96% par rapport au dernier cours de clôture d'Umanis du 10 mars, et de 30,40% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse.

La signature du contrat d'Acquisition du Bloc n'interviendrait qu'à l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées d'Umanis et de CGI France. La réalisation de l'opération est notamment soumise à l'obtention des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d'investissements étrangers en France, la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration d'Umanis, ainsi que la recommandation dudit conseil d'administration et la remise des comptes consolidés d'Umanis au 31 décembre 2021, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et confirmant un chiffre d'affaires 2021 de 245,9 ME, un niveau de marge d'EBITDA ajusté conforme aux prévisions d'Umanis publiées le 2 février 2022 et un niveau maximum de dette nette ajustée de 26 ME.

L'Acquisition du Bloc et le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers devraient être réalisés d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2022.

Le conseil d'administration d'Umanis, réuni le 10 mars 2022, a accueilli favorablement la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé du conseil d'administration sur l'Offre qui sera émis après réception de l'avis de l'expert indépendant.

"La combinaison des activités de CGI et de celles d'Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l'Ouest et du Sud. Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie Build & Buy visant à générer une croissance externe rentable tout en servant de catalyseur à notre croissance organique future" affirme George Schindler, Président et Directeur Général de CGI.

"J'ai fondé Umanis en 1990, introduite en bourse en 1998 et je suis particulièrement fier du parcours de l'entreprise et de la valeur créée pour tous nos actionnaires au cours des dernières années. A l'avenir, les collaborateurs et les clients d'Umanis bénéficieront grandement du soutien de CGI, avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes" déclare Laurent Piepszownik, Président-Directeur Général d'Umanis.

Le cours de bourse d'Umanis a été suspendu ce matin, la reprise de la cotation interviendra à l'ouverture des marchés lundi 14 mars.