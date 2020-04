Umanis : solide au premier trimestre

(Boursier.com) — Umanis se félicite d'avoir réalisé un solide premier trimestre 2020, malgré l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement en application depuis mi-mars. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel consolidé de 61,2 ME, en progression de +10% sur un an.

Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2019, les conséquences de la crise sanitaire sont demeurées relativement limitées au 1er trimestre, du fait de l'effet prorata temporis et d'une performance de qualité sur le début de l'année jusqu'à l'émergence de la crise. En outre, le modèle d'organisation d'Umanis en centres de services lui a conféré un bon niveau de résilience dans le climat actuel.

Le groupe s'attend cependant à un impact plus marqué au deuxième trimestre par rapport au niveau d'activité de l'an dernier. La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est toutefois difficile à ce stade d'en quantifier les conséquences sur l'activité et plus largement sur l'environnement économique des prochains mois. Dans ce contexte, Umanis préfère ne pas formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020.