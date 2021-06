Umanis signe un contrat pluriannuel avec le Crédit Agricole

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Umanis annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP), entité qui regroupe les infrastructures et les activités de production informatique du groupe bancaire. Dans le cadre de ce partenariat opérationnel, effectif depuis le 1er janvier, Umanis fournit à CA-GIP un Centre de Compétences d'ingénieurs dont la mission est de mener des projets d'ingénierie d'exploitation et d'assurer le maintien en condition opérationnelle des différentes applications.

Afin de pouvoir répondre aux besoins de CA-GIP et de ses clients en matière de transformation métier et technologique, Umanis affectera en 2021 un total de 120 collaborateurs ingénieurs à des missions pluriannuelles, dont près de 30% de profils juniors, aux capacités d'apprentissage rapides sur les nouvelles technologies. 70 collaborateurs ont d'ores et déjà été intégrés auprès de CA-GIP depuis le début de l'année.